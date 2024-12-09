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Дунаев Григорий Егорович

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Дунаев Григорий Егорович
Тип записи
о браке
Номер в справочнике
12084
Роль персоны
Жених
Дата события
02.10.1922
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
гражданин
Н.П. приписки кратко
????
Дата брака
02.10.1922
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.86,87
Полная запись
Жених - Дунаев Григорий Егорович, гражданин (????)
Невеста - Дунаева/Енбекова Анна Мартиновна (3 брак), вдова гражданина (Симский завод)
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Источник
Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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