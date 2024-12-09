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Воронова/Узюмова Мария Алексеевна (Ф - ?)

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Воронова/Узюмова Мария Алексеевна (Ф - ?)
Тип записи
о браке
Номер в справочнике
12083
Роль персоны
Невеста
Дата события
18.09.1922
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
дочь гражданина
Н.П. приписки кратко
Симский завод
Дата брака
18.09.1922
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.86,87
Полная запись
Жених - Воронов Иван Иванович (Ф - ?), гражданин (Симский завод)
Невеста - Воронова/Узюмова Мария Алексеевна (Ф - ?), дочь гражданина (Симский завод)
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Источник
Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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