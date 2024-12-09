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Саблина/Горшкова Анастасия Тимофеевна (2 брак)

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Саблина/Горшкова Анастасия Тимофеевна (2 брак)
Тип записи
о браке
Номер в справочнике
12082
Роль персоны
Невеста
Дата события
19.08.1922
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
вдова гражданина
Н.П. приписки кратко
Симский завод
Дата брака
19.08.1922
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.86,87
Полная запись
Жених - Саблин Григорий Михайлович (2 брак), гражданин (Симский завод)
Невеста - Саблина/Горшкова Анастасия Тимофеевна (2 брак), вдова гражданина (Симский завод)
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Источник
Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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