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Опарина/Рокутова Татьяна Петровна

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Опарина/Рокутова Татьяна Петровна
Тип записи
о браке
Номер в справочнике
12081
Роль персоны
Невеста
Дата события
17.08.1922
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
дочь гражданина
Дата брака
17.08.1922
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.86,87
Полная запись
Жених - Опарин Семен Петрович, гражданин (Симский завод)
Невеста - Опарина/Рокутова Татьяна Петровна, дочь гражданина
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Источник
Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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