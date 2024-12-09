Опарин Семен Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиОпарин Семен Петрович

Опарин Семен Петрович

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Опарин Семен Петрович
Тип записи
о браке
Номер в справочнике
12081
Роль персоны
Жених
Дата события
17.08.1922
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
гражданин
Н.П. приписки кратко
Симский завод
Дата брака
17.08.1922
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.86,87
Полная запись
Жених - Опарин Семен Петрович, гражданин (Симский завод)
Невеста - Опарина/Рокутова Татьяна Петровна, дочь гражданина
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.