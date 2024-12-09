Волкова/Шавалдина Ксения Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВолкова/Шавалдина Ксения Васильевна

Волкова/Шавалдина Ксения Васильевна

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Волкова/Шавалдина Ксения Васильевна
Тип записи
о браке
Номер в справочнике
12080
Роль персоны
Невеста
Дата события
31.07.1922
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
дочь гражданина
Н.П. приписки кратко
Сергиевка с.
Дата брака
31.07.1922
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.86,87
Полная запись
Жених - Волков Степан Алексеевич, гражданин (Симский завод)
Невеста - Волкова/Шавалдина Ксения Васильевна, дочь гражданина (Сергиевка с.)
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.