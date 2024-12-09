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Абрамов Василий Архипович

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Абрамов Василий Архипович
Тип записи
о браке
Номер в справочнике
12079
Роль персоны
Жених
Дата события
20.07.1922
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
гражданин
Н.П. приписки кратко
Белебей г.
Дата брака
20.07.1922
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.86,87
Полная запись
Жених - Абрамов Василий Архипович, гражданин (Белебей г.)
Невеста - Абрамова/Буслаева Елизавета Назариевна (О - ?), дочь гражданина (Симский завод)
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Источник
Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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