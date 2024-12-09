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Узюмов Петр Алекс.

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Узюмов Петр Алекс.
Тип записи
о браке
Номер в справочнике
12077
Роль персоны
Жених
Дата события
23.05.1922
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
гражданин
Н.П. приписки кратко
Симский завод
Дата брака
23.05.1922
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.86,87
Полная запись
Жених - Узюмов Петр Алекс., гражданин (Симский завод)
Невеста - Узюмова/Кулакова Евдокия ????, жена гражданина (Симский завод)
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Источник
Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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