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Скарлыгина/Кузнецова Евдокия Аристарховна

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Скарлыгина/Кузнецова Евдокия Аристарховна
Тип записи
о браке
Номер в справочнике
12075
Роль персоны
Невеста
Дата события
13.04.1922
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
жена гражданина
Н.П. приписки кратко
Симский завод
Дата брака
13.04.1922
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.86,87
Полная запись
Жених - Скарлыгин Федор Иванович, гражданин (Симский завод)
Невеста - Скарлыгина/Кузнецова Евдокия Аристарховна, жена гражданина (Симский завод)
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Источник
Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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