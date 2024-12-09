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Напалкова/Харчевникова Анна Васильевна

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Напалкова/Харчевникова Анна Васильевна
Тип записи
о браке
Номер в справочнике
12074
Роль персоны
Невеста
Дата события
10.04.1922
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
жена гражданина
Н.П. приписки кратко
Симский завод
Дата брака
10.04.1922
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.86,87
Полная запись
Жених - Напалков Иван Федорович, гражданин (Симский завод)
Невеста - Напалкова/Харчевникова Анна Васильевна, жена гражданина (Симский завод)
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Источник
Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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