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Чевардина/Горшкова Анна Иоакимовна (2 брак)

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Чевардина/Горшкова Анна Иоакимовна (2 брак)
Тип записи
о браке
Номер в справочнике
12073
Роль персоны
Невеста
Дата события
19.05.1923
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
вдова гражданина
Н.П. приписки кратко
Симский завод
Дата брака
19.05.1923
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.86,87
Полная запись
Жених - Чевардин Михаил Федорович, гражданин (Аша-Балашевский завод)
Невеста - Чевардина/Горшкова Анна Иоакимовна (2 брак), вдова гражданина (Симский завод)
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Источник
Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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