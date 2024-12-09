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Чевардин Михаил Федорович

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Чевардин Михаил Федорович
Тип записи
о браке
Номер в справочнике
12073
Роль персоны
Жених
Дата события
19.05.1923
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
гражданин
Н.П. приписки кратко
Аша-Балашевский завод
Дата брака
19.05.1923
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.86,87
Полная запись
Жених - Чевардин Михаил Федорович, гражданин (Аша-Балашевский завод)
Невеста - Чевардина/Горшкова Анна Иоакимовна (2 брак), вдова гражданина (Симский завод)
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Источник
Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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