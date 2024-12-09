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Жеребина/Кузнецова Наталья Петровна

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Жеребина/Кузнецова Наталья Петровна
Тип записи
о браке
Номер в справочнике
12072
Роль персоны
Невеста
Дата события
09.06.1923
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
жена гражданина
Н.П. приписки кратко
Симский завод
Дата брака
09.06.1923
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.86,87
Полная запись
Жених - Жеребин ???? ???? (не указан), гражданин (Симский завод)
Невеста - Жеребина/Кузнецова Наталья Петровна, жена гражданина (Симский завод)
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Источник
Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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