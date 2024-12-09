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Шевалдин Василий Николаевич (ФО - ?)

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Шевалдин Василий Николаевич (ФО - ?)
Тип записи
о браке
Номер в справочнике
12070
Роль персоны
Жених
Дата события
11.11.1922
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
гражданин
Н.П. приписки кратко
Симский завод
Дата брака
11.11.1922
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.86,87
Полная запись
Жених - Шевалдин Василий Николаевич (ФО - ?), гражданин (Симский завод)
Невеста - Шевалдина/Брагина Анастасия Михайловна, дочь гражданина (Симский завод)
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Источник
Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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