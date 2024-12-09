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Коновалов Константин Алексеевич

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Коновалов Константин Алексеевич
Тип записи
о браке
Номер в справочнике
12069
Роль персоны
Отец невесты
Дата события
09.11.1922
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
гражданин
Н.П. приписки кратко
Симский завод
Дата брака
09.11.1922
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.86,87
Полная запись
Жених - Мурыгин Михаил Матвеевич, гражданин (Сергиевка с.)
Невеста - Мурыгина/Коновалова Валентина Константиновна, дочь гражданина
Отец невесты - Коновалов Константин Алексеевич, гражданин (Симский завод)
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Источник
Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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