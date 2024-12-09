Мурыгина/Коновалова Валентина Константиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМурыгина/Коновалова Валентина Константиновна

Мурыгина/Коновалова Валентина Константиновна

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Мурыгина/Коновалова Валентина Константиновна
Тип записи
о браке
Номер в справочнике
12069
Роль персоны
Невеста
Дата события
09.11.1922
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
дочь гражданина
Дата брака
09.11.1922
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.86,87
Полная запись
Жених - Мурыгин Михаил Матвеевич, гражданин (Сергиевка с.)
Невеста - Мурыгина/Коновалова Валентина Константиновна, дочь гражданина
Отец невесты - Коновалов Константин Алексеевич, гражданин (Симский завод)
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.