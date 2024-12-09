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Булыкина/Напалкова Евдокия Ильинична

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Булыкина/Напалкова Евдокия Ильинична
Тип записи
о браке
Номер в справочнике
12068
Роль персоны
Невеста
Дата события
14.07.1924
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
жена гражданина
Н.П. приписки кратко
Симский завод
Дата брака
14.07.1924
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.86,87
Полная запись
Жених - Булыкин Василий Иванович, гражданин (Симский завод)
Невеста - Булыкина/Напалкова Евдокия Ильинична, жена гражданина (Симский завод)
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Источник
Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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