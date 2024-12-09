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Булыкин Василий Иванович

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Булыкин Василий Иванович
Тип записи
о браке
Номер в справочнике
12068
Роль персоны
Жених
Дата события
14.07.1924
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
гражданин
Н.П. приписки кратко
Симский завод
Дата брака
14.07.1924
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.86,87
Полная запись
Жених - Булыкин Василий Иванович, гражданин (Симский завод)
Невеста - Булыкина/Напалкова Евдокия Ильинична, жена гражданина (Симский завод)
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Источник
Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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