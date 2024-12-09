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Кузнецов Павел Егорович

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Кузнецов Павел Егорович
Тип записи
о браке
Номер в справочнике
12067
Роль персоны
Жених
Дата события
17.09.1923
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
гражданин
Н.П. приписки кратко
Симский завод
Дата брака
17.09.1923
Возраст (лет)
46
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.86,87
Полная запись
Жених - Кузнецов Павел Егорович, гражданин (Симский завод)
Невеста - Кузнецова/Исматина(?) Василиса Владимировна, жена гражданина (Симский завод)
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Источник
Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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