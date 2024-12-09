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Зайцев И. ???? (ИО - ?)

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Зайцев И. ???? (ИО - ?)
Тип записи
о браке
Номер в справочнике
12066
Роль персоны
Жених
Дата события
28.04.1923
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
гражданин
Н.П. приписки кратко
Симский завод
Дата брака
28.04.1923
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.86,87
Полная запись
Жених - Зайцев И. ???? (ИО - ?), гражданин (Симский завод)
Невеста - Зайцева/Шашкова Наталья Васильевна, жена гражданина (Симский завод)
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Источник
Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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