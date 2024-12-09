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Мартынов Дмитрий Аристархович

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Мартынов Дмитрий Аристархович
Тип записи
о браке
Номер в справочнике
12065
Роль персоны
Жених
Дата события
28.01.1923
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
гражданин
Н.П. приписки кратко
Симский завод
Дата брака
28.01.1923
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.86,87
Полная запись
Жених - Мартынов Дмитрий Аристархович, гражданин (Симский завод)
Невеста - Мартынова/Пашкова Ирина Федоровна, жена гражданина (Симский завод)
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Источник
Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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