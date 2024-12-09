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Пашков Никанор Павлович

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Пашков Никанор Павлович
Тип записи
о браке
Номер в справочнике
12061
Роль персоны
Жених
Дата события
22.01.1923
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
гражданин
Н.П. приписки кратко
Симский завод
Дата брака
22.01.1923
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.86,87
Полная запись
Жених - Пашков Никанор Павлович, гражданин (Симский завод)
Невеста - Пашкова/Селезнева Ирина ????, жена гражданина (Симский завод)
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Источник
Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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