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Лаптева/Сулимова София Васильевна

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Лаптева/Сулимова София Васильевна
Тип записи
о браке
Номер в справочнике
12058
Роль персоны
Невеста
Дата события
08.01.1923
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
жена гражданина
Н.П. приписки кратко
Симский завод
Дата брака
08.01.1923
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.86,87
Полная запись
Жених - Лаптев Андрей Матвеевич, гражданин (Симский завод)
Невеста - Лаптева/Сулимова София Васильевна, жена гражданина (Симский завод)
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Источник
Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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