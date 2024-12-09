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Лаптев Андрей Матвеевич

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Лаптев Андрей Матвеевич
Тип записи
о браке
Номер в справочнике
12058
Роль персоны
Жених
Дата события
08.01.1923
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
гражданин
Н.П. приписки кратко
Симский завод
Дата брака
08.01.1923
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.86,87
Полная запись
Жених - Лаптев Андрей Матвеевич, гражданин (Симский завод)
Невеста - Лаптева/Сулимова София Васильевна, жена гражданина (Симский завод)
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Источник
Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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