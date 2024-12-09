Енбеков Петр Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕнбеков Петр Федорович

Енбеков Петр Федорович

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Енбеков Петр Федорович
Тип записи
о браке
Номер в справочнике
12056
Роль персоны
Жених
Дата события
08.01.1923
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
гражданин
Н.П. приписки кратко
Симский завод
Дата брака
08.01.1923
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.86,87
Полная запись
Жених - Енбеков Петр Федорович, гражданин (Симский завод)
Невеста - Енбекова/Буслаева Александра Васильевна, жена гражданина (Симский завод)
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.