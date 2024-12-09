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Парова/Комлева Ольга Павловна

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Парова/Комлева Ольга Павловна
Тип записи
о браке
Номер в справочнике
12054
Роль персоны
Невеста
Дата события
05.02.1923
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
домохозяйка, дочь гражданина
Н.П. приписки кратко
Симский завод
Дата брака
05.02.1923
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.86,87
Полная запись
Жених - Паров Александр Петрович, чернорабочий, гражданин (Симский завод)
Невеста - Парова/Комлева Ольга Павловна, домохозяйка, дочь гражданина (Симский завод)
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Источник
Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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