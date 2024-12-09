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(Комлев Александр ????)

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
(Комлев Александр ????)
Тип записи
о смерти
Номер в справочнике
12052
Роль персоны
Отец умерш.
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
гражданин
Н.П. приписки кратко
Симский завод
Дата смерти
02.0?.1920
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.86,87
Полная запись
Умерш. - Комлева Мария Александровна
Отец умерш. - (Комлев Александр ????), гражданин (Симский завод)
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Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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