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Лебедева Мария Евсеевна

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Лебедева Мария Евсеевна
Тип записи
о смерти
Номер в справочнике
12049
Роль персоны
Умерш.
Дата события
18.01.1920
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
жена гражданина
Н.П. приписки кратко
Симский завод
Дата смерти
18.01.1920
Возраст (лет)
50
Причина смерти
не указано
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.86,87
Полная запись
Умерш. - Лебедева Мария Евсеевна, жена гражданина (Симский завод)
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Источник
Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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