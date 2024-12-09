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Новоженин Василий Иванович

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Новоженин Василий Иванович
Тип записи
о смерти
Номер в справочнике
12045
Роль персоны
Умерш.
Дата события
15.01.1920
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
гражданин
Н.П. приписки кратко
Самарская губерния, Самарский уезд Александровская вол. с. Александровка
Дата смерти
15.01.1920
Возраст (лет)
75
Причина смерти
дряхлость старческая
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.86,87
Полная запись
Умерш. - Новоженин Василий Иванович, гражданин (Самарская губерния, Самарский уезд Александровская вол. с. Александровка)
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Источник
Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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