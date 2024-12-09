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Комарова/Нечаева Александра Ивановна

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Комарова/Нечаева Александра Ивановна
Тип записи
о браке
Номер в справочнике
12041
Роль персоны
Невеста
Дата события
01.01.1920
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
дочь гражданина
Н.П. приписки кратко
Симский завод
Дата брака
01.01.1920
Возраст (лет)
21
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.86,87
Полная запись
Жених - Комаров Прокофий Иванович, гражданин (Вятская губерния, Яранский уезд Оршанская вол. д. Руи ?)
Невеста - Комарова/Нечаева Александра Ивановна, дочь гражданина (Симский завод)
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Источник
Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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