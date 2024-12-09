Жеребина Анисия Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЖеребина Анисия Николаевна

Жеребина Анисия Николаевна

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Жеребина Анисия Николаевна
Тип записи
о смерти
Номер в справочнике
12040
Роль персоны
Умерш.
Дата события
13.09.1923
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Дата смерти
13.09.1923
Возраст (лет)
32
Причина смерти
разрыв матки
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.86,87
Полная запись
Умерш. - Жеребина Анисия Николаевна
Муж умерш. - Жеребин Григорий Иванович, гражданин (Симский завод)
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.