Разстегняев Василий Иванович (Растегняев) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРазстегняев Василий Иванович (Растегняев)

Разстегняев Василий Иванович (Растегняев)

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Разстегняев Василий Иванович (Растегняев)
Тип записи
о смерти
Номер в справочнике
12038
Роль персоны
Умерш.
Дата события
12.09.1923
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
гражданин
Н.П. приписки кратко
Симский завод
Дата смерти
12.09.1923
Возраст (лет)
38
Причина смерти
чахотка
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.86,87
Полная запись
Умерш. - Разстегняев Василий Иванович (Растегняев), гражданин (Симский завод)
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.