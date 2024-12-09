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Зайцева Анна Авксентиевна (1 жена)

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Зайцева Анна Авксентиевна (1 жена)
Тип записи
о смерти
Номер в справочнике
12035
Роль персоны
Умерш.
Дата события
31.08.1923
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Дата смерти
31.08.1923
Возраст (лет)
60
Причина смерти
паралич ?
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.86,87
Полная запись
Умерш. - Зайцева Анна Авксентиевна (1 жена)
Муж умерш. - Зайцев Кирилл Адрианович, гражданин (Симский завод)
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Источник
Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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