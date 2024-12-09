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Зайцев Кирилл Адрианович

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Зайцев Кирилл Адрианович
Тип записи
о смерти
Номер в справочнике
12035
Роль персоны
Муж умерш.
Дата события
31.08.1923
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
гражданин
Н.П. приписки кратко
Симский завод
Дата смерти
31.08.1923
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.86,87
Полная запись
Умерш. - Зайцева Анна Авксентиевна (1 жена)
Муж умерш. - Зайцев Кирилл Адрианович, гражданин (Симский завод)
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Источник
Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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