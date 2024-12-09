Козина Александра Георгиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКозина Александра Георгиевна

Козина Александра Георгиевна

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Козина Александра Георгиевна
Тип записи
о смерти
Номер в справочнике
12032
Роль персоны
Мать умерш.
Дата события
10.08.1923
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
вдова гражданина
Н.П. приписки кратко
Симский завод
Дата смерти
10.08.1923
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.86,87
Полная запись
Умерш. - Козин Алексей Григорьевич
Мать умерш. - Козина Александра Георгиевна, вдова гражданина (Симский завод)
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.