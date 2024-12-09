Спицын(а) ???? Филиппович/Филипповна (И - ?) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Спицын(а) ???? Филиппович/Филипповна (И - ?)

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Спицын(а) ???? Филиппович/Филипповна (И - ?)
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
12029
Роль персоны
Урожд.
Дата события
02.08.1923
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Дата крещения
02.08.1923
Дата смерти
31.07.1923
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.86,87
Полная запись
Урожд. - Спицын(а) ???? Филиппович/Филипповна (И - ?)
Отец - Спицын Филипп Иванович, гражданин (Самарская губерния, Богачевский уезд Самовольно-Ивановская вол.с. Славенка)
Мать - Спицына Ксения Порфирьевна
Воспр. - Спицын Василий Филиппович, гражданин (Самарская губерния, Богачевский уезд Самовольно-Ивановская вол.с. Славенка)
Воспр. - Спицына Александра Ивановна, жена гражданина (Самарская губерния, Богачевский уезд Самовольно-Ивановская вол.с. Славенка)
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Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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