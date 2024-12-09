Спицын Филипп Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСпицын Филипп Иванович

Спицын Филипп Иванович

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Спицын Филипп Иванович
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
12029
Роль персоны
Отец
Дата события
02.08.1923
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
гражданин
Н.П. приписки кратко
Самарская губерния, Богачевский уезд Самовольно-Ивановская вол.с. Славенка
Дата крещения
02.08.1923
Дата смерти
31.07.1923
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.86,87
Полная запись
Урожд. - Спицын(а) ???? Филиппович/Филипповна (И - ?)
Отец - Спицын Филипп Иванович, гражданин (Самарская губерния, Богачевский уезд Самовольно-Ивановская вол.с. Славенка)
Мать - Спицына Ксения Порфирьевна
Воспр. - Спицын Василий Филиппович, гражданин (Самарская губерния, Богачевский уезд Самовольно-Ивановская вол.с. Славенка)
Воспр. - Спицына Александра Ивановна, жена гражданина (Самарская губерния, Богачевский уезд Самовольно-Ивановская вол.с. Славенка)
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.