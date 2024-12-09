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Денисов Евгений Павлович

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Денисов Евгений Павлович
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
12026
Роль персоны
Урожд.
Дата события
30.07.1923
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Дата крещения
30.07.1923
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.86,87
Полная запись
Урожд. - Денисов Евгений Павлович
Отец - Денисов Павел Федорович, гражданин (Ерал с.)
Мать - Денисова Мария Васильевна
Воспр. - Балахнин Иван Тимофеевич, гражданин (Ерал с.)
Воспр. - Денисова Анастасия Григорьевна, дочь гражданина (Симский завод)
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Источник
Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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