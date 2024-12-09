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Ширшов Василий (Амвросиевич, Авраамиевич)

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Ширшов Василий (Амвросиевич, Авраамиевич)
Тип записи
о смерти
Номер в справочнике
12024
Роль персоны
Умерш.
Дата события
22.07.1923
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
гражданин
Н.П. приписки кратко
Симский завод
Дата смерти
22.07.1923
Возраст (лет)
57
Причина смерти
болезнь сердца
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.86,87
Полная запись
Умерш. - Ширшов Василий (Амвросиевич, Авраамиевич), гражданин (Симский завод)
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Источник
Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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