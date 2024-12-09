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Горшкова Анна Николаевна (1 жена)

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Горшкова Анна Николаевна (1 жена)
Тип записи
о смерти
Номер в справочнике
12023
Роль персоны
Умерш.
Дата события
12.07.1923
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Дата смерти
12.07.1923
Возраст (лет)
63
Причина смерти
туберкулез легких
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.86,87
Полная запись
Умерш. - Горшкова Анна Николаевна (1 жена)
Муж умерш. - Горшков Федор Викторович, гражданин (Симский завод)
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Источник
Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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