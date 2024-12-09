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Жуков Петр (незак. ?)

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Жуков Петр (незак. ?)
Тип записи
о смерти
Номер в справочнике
12015
Роль персоны
Умерш.
Дата события
02.07.1923
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Дата смерти
02.07.1923
Возраст (лет)
1,5
Причина смерти
рахит (английская болезнь)
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.86,87
Полная запись
Умерш. - Жуков Петр (незак. ?)
Мать умерш. - Жукова Варвара Васильевна, вдова гражданина (Симский завод)
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Источник
Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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