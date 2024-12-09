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Хорькова Анастасия Петровна

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Хорькова Анастасия Петровна
Тип записи
о смерти
Номер в справочнике
12011
Роль персоны
Умерш.
Дата события
09.06.1923
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
вдова гражданина
Н.П. приписки кратко
Симский завод
Дата смерти
09.06.1923
Возраст (лет)
73
Причина смерти
старость
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.86,87
Полная запись
Умерш. - Хорькова Анастасия Петровна, вдова гражданина (Симский завод)
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Источник
Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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