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Юдина Анна Адриановна (О - ?)

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Юдина Анна Адриановна (О - ?)
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
12009
Роль персоны
Воспр.
Дата события
10.06.1923
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
дочь гражданина
Н.П. приписки кратко
Симский завод
Дата крещения
10.06.1923
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.86,87
Полная запись
Урожд. - Юдин Павел Андреевич
Отец - Юдин Андрей Адрианович, гражданин (Мясникова Казарма д.)
Мать - Юдина Татьяна Дмитриевна
Воспр. - Пискунов Василий Сергеевич, гражданин (Мясникова Казарма д.)
Воспр. - Юдина Анна Адриановна (О - ?), дочь гражданина (Симский завод)
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Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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