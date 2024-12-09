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Юдина Татьяна Дмитриевна

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Юдина Татьяна Дмитриевна
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
12009
Роль персоны
Мать
Дата события
10.06.1923
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Дата крещения
10.06.1923
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.86,87
Полная запись
Урожд. - Юдин Павел Андреевич
Отец - Юдин Андрей Адрианович, гражданин (Мясникова Казарма д.)
Мать - Юдина Татьяна Дмитриевна
Воспр. - Пискунов Василий Сергеевич, гражданин (Мясникова Казарма д.)
Воспр. - Юдина Анна Адриановна (О - ?), дочь гражданина (Симский завод)
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Источник
Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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