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Зайцев Иван Иванович

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Зайцев Иван Иванович
Тип записи
о смерти
Номер в справочнике
11999
Роль персоны
Муж умерш.
Дата события
16.04.1923
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
гражданин
Н.П. приписки кратко
Симский завод
Дата смерти
16.04.1923
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.86,87
Полная запись
Умерш. - Зайцева Наталья Васильевна (1 жена)
Муж умерш. - Зайцев Иван Иванович, гражданин (Симский завод)
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Источник
Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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