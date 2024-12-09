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Помыкалова Евдокия Федоровна

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Помыкалова Евдокия Федоровна
Тип записи
о смерти
Номер в справочнике
11990
Роль персоны
Мать умерш.
Дата события
15.01.1923
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
вдова гражданина
Н.П. приписки кратко
Симский завод
Дата смерти
15.01.1923
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.86,87
Полная запись
Умерш. - Помыкалов Сергей (незак. ?)
Мать умерш. - Помыкалова Евдокия Федоровна, вдова гражданина (Симский завод)
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Источник
Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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