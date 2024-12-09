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Сорокина Прасковья Ивановна (1 жена)

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Сорокина Прасковья Ивановна (1 жена)
Тип записи
о смерти
Номер в справочнике
11981
Роль персоны
Умерш.
Дата события
22.12.1922
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Дата смерти
22.12.1922
Возраст (лет)
53
Причина смерти
катар желез
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.86,87
Полная запись
Умерш. - Сорокина Прасковья Ивановна (1 жена)
Муж умерш. - Сорокин Михаил Николаевич, гражданин (Симский завод)
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Источник
Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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