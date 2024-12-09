Разстегняева Евдокия Ивановна (1 жена) (Растегняева) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Разстегняева Евдокия Ивановна (1 жена) (Растегняева)

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Разстегняева Евдокия Ивановна (1 жена) (Растегняева)
Тип записи
о смерти
Номер в справочнике
11966
Роль персоны
Умерш.
Дата события
10.11.1922
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Дата смерти
10.11.1922
Возраст (лет)
29
Причина смерти
туберкулез легких
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.86,87
Полная запись
Умерш. - Разстегняева Евдокия Ивановна (1 жена) (Растегняева)
Муж умерш. - Разстегняев Василий Иванович (Растегняев), гражданин (Симский завод)
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Источник
Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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