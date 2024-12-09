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Буслаев Михаил Романович

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Буслаев Михаил Романович
Тип записи
о смерти
Номер в справочнике
11948
Роль персоны
Умерш.
Дата события
11.09.1922
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
гражданин
Н.П. приписки кратко
Симский завод
Дата смерти
11.09.1922
Возраст (лет)
68
Причина смерти
дизентерия, (кровавый понос)
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.86,87
Полная запись
Умерш. - Буслаев Михаил Романович, гражданин (Симский завод)
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Источник
Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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