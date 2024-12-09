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Брылкин Михаил Артемиевич

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Брылкин Михаил Артемиевич
Тип записи
о смерти
Номер в справочнике
11936
Роль персоны
Умерш.
Дата события
18.08.1922
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
гражданин
Н.П. приписки кратко
Симский завод
Дата смерти
18.08.1922
Возраст (лет)
62
Причина смерти
водянка
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.86,87
Полная запись
Умерш. - Брылкин Михаил Артемиевич, гражданин (Симский завод)
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Источник
Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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